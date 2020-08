Terni, luna park Staino Ok per 68 attrazioni

di S.F.

Una ‘convivenza’ da sperimentare. È quella che si vivrà da fine novembre fino all’ultima domenica di gennaio – ma con possibilità di proroga per un mese – a vocabolo Staino tra il mercatino settimanale e il classico luna park invernale: mercoledì mattina è stato firmato un primo atto propedeutico in vista dell’attività, riguardante il numero delle attrazioni consentite.

GIUGNO: IL BRACCIO DI FERRO SUL MERCATINO

Piccole e grandi

Tutto si basa sul regolamento per la disciplina dello spettacolo viaggiante, approvato nel 2014. L’amministrazione – ad occuparsene è stata la comandante della polizia Locale, Gioconda Sassi – ha dato il via libera all’elenco delle attrazioni, suddivise per tipologia: le piccole sono 31, quindi 32 medie ed a chiudere il cerchio le 5 grandi (altalena a barche giganti, autoscontro, matterhorn, tagadà e la slitta). A queste si aggiungono tre attività complementari legate a banchi dolci e gastronomici.

FEBBRAIO 2020: «LUNA PARK E MERCATINO? NON POSSONO COESISTERE»

Lo spazio da condividere

Come noto da fine maggio a vocabolo Staino, tra polemiche e adattamento, si svolge il mercatino dopo il trasferimento dal Foro Boario per il cantiere del nuovo palasport. E della questione luna park – è stato più volte tirato in ballo dagli operatori nella valutazione della location sul lungo periodo – se ne è parlato negli scorsi mesi: c’è chi aveva ribadito la difficoltà nel far coesistere – seppur il giorno interessato sia solo il mercoledì – le due attività per metratura e logistica. Così sarà.