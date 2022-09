Terni, via alla prima masterclass di oreficeria: assunzioni in vista

Al ‘Laboratorio di alta formazione in arte orafa’ di Terni, l’unica scuola orafa in Umbria, è partita la prima masterclass di oreficeria, composta da 7 ragazze under 29, destinata all’assunzione in una grande azienda di Valenza, in provincia di Alessandria, che produce alta gioielleria.

La prima masterclass

A giugno 2022 al laboratorio di Paolo Montori era arrivata la richiesta da parte dell’azienda di voler formare e assumere nuove figure professionali del settore. Gli allievi interessati, dopo aver superato un colloquio ed una prova pratica, avrebbero potuto partecipare al corso, della durata di 180 ore, completamente a carico dell’azienda. «La proposta – racconta Paolo – è diventata realtà e in questi giorni la prima masterclass è partita. Visto il periodo di forte crisi non posso che essere orgoglioso di aiutare dei giovani ad introdursi nel mondo del lavoro. Altra soddisfazione viene dal fatto che più della metà delle corsiste sono ragazze appena diplomate al liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, guidato dalla dirigente Roberta Bambini. Si tratta di Martina Boccio, Martina Calcina, Sofia Liurni e Manuela Xhaferri, provenienti dalla quinta D ad indirizzo design metalli e oreficeria. A loro si aggiungono Cristina Micheli (ex studentessa del liceo), specializzata alla scuola dell’arte della medaglia, Zecca dello Stato; Claudia Cesarano, anche lei proveniente dalla scuola dell’arte della medaglia, Zecca dello Stato; Veronica Moricciani, prossima alla laurea in ingegneria del Ddesign a Perugia.

Il mondo del lavoro

Tra il liceo e il laboratorio di Paolo Montori c’è una cooperazione che va avanti ormai da diversi anni. «Questo nuovo ‘viaggio’ è stato possibile grazie al professor Pasquale Verdone e la professoressa Angela Avenoso – aggiunge Montori – che hanno seguito e formato negli anni scolastici gli studenti, trasmettendo loro la passione per le arti applicate, e a me e Pierpaolo che abbiamo avuto l’intuito imprenditoriale vedendo il successo di questa importante iniziativa che non resterà isolata, un successo che sottolinea la resilienza di queste ragazze a cui vanno i nostri più cari auguri per un brillante futuro». Terminato il corso, infatti, le ragazze partiranno per Valenza dove faranno un tirocinio di 6 mesi retribuito e successivamente avranno un contratto di apprendistato di 3 anni a cui seguirà un contratto a tempo indeterminato.