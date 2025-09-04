«Interventi massivi» di potatura aveva annunciato il dirigente Federico Nannurelli in audizione. In via Battisti, a Terni, si inizia: firmata l’ordinanza per il cambio temporaneo della viabilità.

Afor ha chiesto e ottenuto il provvedimento per la ‘manutenzione’ degli esemplari arborei. Succede quindi che da mercoledì 10 settembre a venerdì 12 settembre è istituito il senso unico alternato regolato da movieri, con divieto di circolazione per tutti i veicoli in caso di transito contemporaneo con i pedoni per cantieri successivi. C’è anche il divieto di sosta. Tutto ciò varrà per la fascia oraria dalle 6.30 alle 14.30. Il responsabile del procedimento è il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni.