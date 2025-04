Istituzione del divieto di sosta con rimozione forse e di fermata per tutti i veicoli in via Giordano Bruno dal 14 aprile al 16 giugno 2025. L’ordinanza porta la firma del dirigente Federico Nannurelli e riguarda la manutenzione straordinaria di palazzo Primavera.

Per consentire i lavori il Comune impone lo stop alla sosta per un’area in fondo a via Bruno. Nel dettaglio – come si può evincere dallo schema pubblicato – il provvedimento è per il trattamento del pavimento in parquet con un prodotto ignifugo.