di S.F.

La convenzione originaria è stata stipulata il 14 marzo del 2008 e, a distanza di 17 anni, il Comune chiude il cerchio sulle opere di urbanizzazione primaria. Palazzo Spada ha firmato la presa in consegna di complessivi 2.300 mq relativi all’intervento residenziale che, nel corso del tempo, ha coinvolto Centro nord srl ed Edilizia 94 srl. Si parla della zona di via Furbini-via del Centenario, a ridosso della nuova rotatoria (attesa a stretto giro l’inaugurazione formale).

STEP ROTATORIA: ULTIMATA NEL 2025 IN VIA FURBINI/CENTENARIO

La società ha ultimato le opere in questione – trattasi di viabilità, parcheggi pubblici e verde pubblico – e ora l’ente, verificato l’idonea e conforme realizzazione di quanto previsto dal piano attuativo dell’epoca, ha stabilito di prendere in consegna il tutto. Tradotto? Come da prassi, in questi casi è prevista la cessione a titolo gratuito all’amministrazione comunale e l’acquisizione al patrimonio con atto di trasferimento.

«Con la presa in consegna – viene specificato – delle aree suddette e l’acquisizione della proprietà al patrimonio comunale, si renderà altresì possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria sussistenti a favore del Comune, prestata dalla ditta e dalla ditta Immobiliare Centro nord srl-Edilizia 94 srl a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al progetto approvato». Il valore dei lavori in questione è di poco superiore ai 176 mila euro. Il check c’è stato ad inizio giugno con tanto di certificato di regolare esecuzione. Firma il dirigente all’edilizia privata Claudio Bedini, mentre il responsabile del procedimento è il funzionario con elevata qualificazione Antonino Cuzzucoli.