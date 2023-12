Terni, via della Lince e via del Salice attenzionate per la sicurezza stradale

La tutela dei pedoni. Il tema è trattato in riferimento a via della Lince e via del Salice, a Terni, con due interrogazioni per il sindaco Stefano Bandecchi e la giunta comunale.

Sicurezza

A farsi avanti sono il PD e Innovare per Terni ed a presentarle è il capogruppo Dem Francesco Filipponi. Con la prima interrogazione «si chiede di sapere se è intenzione dell’amministrazione programmare la realizzazione in via della Lince, nei pressi della scuola primaria di Cesi stazione, un attraversamento pedonale rialzato. Con la seconda si chiede invece di sapere se è intenzione dell’amministrazione programmare un intervento per sistemare il vialetto pedonale che conduce da via del Salice all’attraversamento pedonale verso la Coop zona Gabelletta, e se è intenzione rifare la segnaletica per l’attraversamento pedonale verso il centro commerciale. Infine se vuole realizzare un marciapiede pedonale fino alla discesa che conduce ai negozi. Sempre con il secondo atto di chiede di conoscere gli intendimenti rispetto alla necessità di alcune manutenzioni nell’area verde tra via del Centenario e via delle Palme, e alla necessità di asfaltatura del parcheggio antistante». Se ne saprà di più a gennaio.