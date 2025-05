La modifica urgente alla viabilità – causa evento franoso – risale allo scorso ottobre. E a distanza di oltre metà anno la situazione non è cambiata: c’è chi rialza la voce a Terni in merito al contesto riguardante strada centrale di Cervara e, di riflesso, via della Sponga.

L’SOS DI GENNAIO 2025: «SITUAZIONE INSOSTENIBILE»

Il nodo principale resta la chiusura della via di collegamento che, come detto, si protrae ormai da sette mesi. A ciò si aggiungo le problematiche legate al verde e, come ben evidenziato dalle immagini inviateci, da qualche incivile che ha deciso di ‘sfruttare’ la zona per abbandonare i rifiuti. Non proprio il massimo.