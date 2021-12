Terni, cassonetto in fiamme in via Farini. Rischiano anche auto e garage: decisivo il 115

Intervento dei vigili del fuoco di Terni, nel primo pomeriggio di martedì, per un principio d’incendio che ha interessato un cassonetto della carta in via Farini, nei pressi di un condominio. Le fiamme, subito domate dai pompieri, hanno provocato danni all’intonaco dell’edificio, ma hanno anche rischiato di causare conseguenze ben più gravi. Alcune parti incandescenti di plastica del cassonetto sono infatti penetrate all’interno dei sottostanti garage, attraverso delle griglie posizionate sull’asfalto, per poi finire sopra ad un macchinario dell’impianto di condizionamento dell’aria. Questo è stato a sua volta interessato da un principio d’incendio, spento anche in questo caso prontamente dai vigili, i quali hanno dunque evitato che si proprograsse a diversi mezzi parcheggiati all’interno del garage.

Condividi questo articolo su