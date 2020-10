Terni, via Fratini: la lite rivela un degrado profondo

Una situazione problematica da più punti di vista e che, nella tarda serata di giovedì, è esplosa nuovamente, finendo all’attenzione anche dei carabinieri del comando di Terni. È quella relativa ad un’abitazione interrata, una sorta di cantina collegata all’esterno soltanto tramite alcune ‘bocche di lupo’ e una griglia che dà sul cortile dell’edificio, che si trova al civico 43 di via Fratini, a Terni. Giovedì sera il motivo dell’intervento del 112 è stata una violenta lite scoppiata nell’androne del palazzo fra persone che bazzicano l’appartamento, utilizzato per lo più da cittadini stranieri. Ma si tratta solo dell’ultimo episodio, visto che sulla questione lo scorso agosto è partito anche un esposto, diretto al Comune di Terni, da parte dell’amministrazione del condominio. Sotto la lente, come accennato in premessa, molteplici aspetti. Sociali, di decoro, vivibilità, sicurezza e persino di igiene e sanità, viste alcune condotte messe in atto da chi in quello spazio riesce – malgrado tutto, chissà come e chissà in quanti – a viverci, ed anche in relazione alla situazione Covid. Perché lì, riportano alcuni, il viavai di persone, spesso ubriache, è costante. L’esposto non ha sin qui prodotto effetti e giovedì c’è stato l’ultimo, ennesimo episodio. Ora la richiesta dei residenti esasperati, rivolta a tutti, istituzioni e forze dell’ordine, è una sola: controlli e, se del caso, provvedimenti.

