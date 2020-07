Terni, via Irma Bandiera: incidente con ferito

Incidente stradale giovedì mattina a Terni, intorno alle ore 9.20 in via Irma Bandiera (quartiere Matteotti). Coinvolte due autovetture – una Opel Corsa condotta da un 70enne e una Skoda Fabia con al volante un 71enne – ed uno scooter Suzuki con in sella un 63enne ternano. Quest’ultimo è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118 con successivo trasporto in ospedale: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi, finalizzati alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polzia Locale di Terni.

