Terni, via libera all’abbattimento di 8 pini e 2 platani in viale Tito Oro Nobili

Non solo via Alfonsine. Abbattimenti di alberi anche in una zona più centrale di Terni ad alto volume di traffico veicolare: c’è il semaforo verde per eliminare otto pini domestici e due platani a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

Il perché

Tutto legato alla relazione tecnica dell’Afor firmata dal dottore forestale Andrea Barbagallo: è lui ad essersi occupato della perizia fitopatologica e statico meccanica di 53 esemplari tra via Tito Oro Nobili, via Alfonsine e piazza Bonanni a Piediluco. Bene, l’esito? Otto pini e due platani sono classificati in classi di propensione al cedimento ‘D’ e, di conseguenza, «devono essere abbattuti a tutela della pubblica incolumità». Per gli altri invece è stato raccomandato un intervento di potatura per l’alleggerimento delle chiome. Questioni tecniche. Nell’ordinanza viene esplicitato il fatto di prendere in considerazione «interventi di messa a dimora sostitutiva di alberi utilizzando specie idonee al contesto, previa verifica della compatibilità della presenza di alberi con le condizioni del sottosuolo presenti e delle caratteristiche delle aiuole». Firma il sindaco Stefano Bandecchi con il funzionario tecnico Federico Nannurelli responsabile del procedimento.

La strada

C’è un input specifico di Barbagallo su questo fronte: «Necessario approfondire la tematica relativa all’interazione degli apparati radicali con le superfici impermeabilizzate adiacenti (marciapiedi e strade). Si riferisce infatti come in entrambi i contesti il terreno risulta quasi completamente impermeabilizzato e si rilevano lungo i marciapiedi e le carreggiate stradali tracce di scavi, chiaro segnale di una elevata pressione antropica tipica del contesto urbano di una città e di vie altamente trafficate. Tale condizione ha determinato evidenti danneggiamenti delle pavimentazioni circostanti; è parere dello scrivente che un qualsiasi intervento di ripristino della sede stradale non può prescindere da un preliminare intervento di recisione e relativa asportazione dell’apparato radicale delle piante arboree in questione, per poi poter procedere al rifacimento della pavimentazione». C’è dunque il semaforo verde per l’abbattimento e poi ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.