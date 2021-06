Terni, via Lungonera-Adige: scontro all’incrocio

Impatto nella prima mattinata di lunedì – alle 10 circa – a Terni all’altezza dell’incrocio tra via Lungonera Savoia, via Adige e via Isonzo, di fronte alla passerella pedonale di collegamento con largo Frankl. A scontrarsi un’autovettura intenta a curvare verso sinistra ed uno scooter, con il conducente finito a terra: sul posto per i soccorsi – nulla di grave – sono arrivati gli operatori sanitari del 118, mentre ad occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità ci hanno pensato gli agenti della polizia Locale.

Condividi questo articolo su