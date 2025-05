Necessità di manutenzione straordinaria del manto stradale per le radici degli alberi e ordinanza per modificare in via temporanea la viabilità. C’è la firma per le giornate che vanno dal 29 maggio al 4 giugno.

Bene, cosa accade? Il 29 maggio «in corrispondenza dei numeri civici 33-37 di Via Narni è istituito il divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli in corrispondenza della zona lavori; in pari tempo è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli». Il 30 maggio invece «in corrispondenza dell’incrocio Via Narni/Via dell’Impresa (in uscita) è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in corrispondenza della zona lavori». Infine il 3-4 giugno «in corrispondenza dell’incrocio Via Narni/Via dell’Impresa (in ingresso) è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in corrispondenza della zona lavori».