Terni, via San Lucio: lite per il parcheggio, spunta il coltello

La lite è scoppiata giovedì pomeriggio, per banali motivi di parcheggio, in via San Lucio a Terni. Al culmine dell’alterco una delle due ‘parti’ – un 27enne ternano – ha estratto un coltello da cucina di 20 centimetri, con lama seghettata, minacciando di morte l’altro, un 35enne del Marocco. Nel parapiglia, la moglie del cittadino straniero – coetanea venezuelana – nel tentativo di placare gli animi, è caduta a terra per cause del tutto accidentali, procurandosi lesioni al braccio destro. Per lei si è reso necessario l’intervento del 118 con successivo trasporto all’ospedale di Terni per le cure del caso. L’episodio è finito all’attenzione dei carabinieri del comando stazione di Collescipoli che hanno denunciato il 27enne ternano per minaccia aggravata, sequestrando il coltello, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

