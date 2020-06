Terni, scritte in via Tre Archi: 4 ordinanze

Stato di degrado per la presenza di scritte vandaliche – in alcuni casi bestemmie e parole offensive, viene specificato – su più aree delle strutture della zona che «recano pregiudizio al decoro ed alla sicurezza, e in generale di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l’aspetto esteriore». Questa la motivazione alla base di ben quattro ordinanze firmate dal funzionario tecnico del Comune di Terni Federico Nannurelli: nel mirino finiscono tre amministratori condominiali ed un proprietario di fabbricati di via Tre Archi, già di recente al centro dell’attenzione per altre questioni. In sostanza – sono arrivate segnalazioni in tal senso – l’accusa’ è di mantenere in stato di mancata manutenzione il contesto generale. Risultato: i destinatari del provvedimenti hanno due mesi di tempo per la rimozione.

Condividi questo articolo su