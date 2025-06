Giorni di pensionamenti per il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, accanto a quello del capo reparto Marco Malatesta, registriamo il saluto del pari ruolo Marco Monti, anche lui ufficialmente in quiescenza dal 1° giugno. Entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1990, Monti ha operato per i comandi provinciali di Brescia, Perugia e Siena per poi raggiungere, nel 1992, il comando di Terni.

Capo squadra dal 2004, ha successivamente assunto la qualifica di capo reparto nel 2018 e di capo turno nel 2022. Negli anni ha prestato la propria opera in contesti emergenziali, come il terremoto dell’Italia centrale nel 1997 e quello de L’Aquila nel 2009. Importanti anche i riconoscimenti ottenuti sul campo: nel 1988 una benemerenza con medaglia dall’allora ministro dell’Interno Giorgio Napolitano, nel 2011 analogo riconoscimento dal Capo dipartimento della Protezione Civile. Nel 2012 Marco Monti ha invece ottenuto un encomio per un particolare intervento svolto nel territorio comunale di Narni.

Un ambito in cui si è particolarmente distinto è poi quello sportivo, in particolare del ciclismo su strada: con il Gruppo dei vigili del fuoco, Marco Monti ha partecipato a diversi campionati italiani ed europei, centrando ben quattro titoli nazionali e partecipando, nel 1991, alla maratona Telethon da Roma a Parigi, insieme a diversi altri colleghi del Corpo, ciclisti e podisti. Al capo reparto, salutato con stima e affetto dai colleghi e dal comandante provinciale di Terni, Daniele Mercuri, giungano gli auguri di umbriaOn per il traguardo raggiunto.