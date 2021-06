Villalago Terni, via libera per 2 giugno e weekend

Ci risiamo, altro tentativo. Lo scorso anno avvenne ad agosto e ora, dopo le ‘minacce’ della Provincia di Terni, il parco di Villalago è pronto per la nuova riapertura parziale: c’è il via libera per i weekend del mese di giugno. «La società Il Delta Gestione & Servizi – spiega palazzo Bazzani – che gestisce la struttura ha infatti annunciato che mercoledì 2 giugno e per i prossimi fine settimana riaprirà al pubblico l’area del primo lotto dei camini». L’accesso dalle 9.30 alle 19 sarà libero e su offerta, come già accaduto in passato.

L’APERTURA PER LE GIORNATE FAI. LA PROVINCIA PERDE LA PAZIENZA

15 AGOSTO 2020, LA RIAPERTURA PARZIALE

MARZO 2016, VIA ALLA CONCESSIONE

La successiva valutazione

L’apertura riguarderà il sabato e la domenica per giugno, quindi scatterà la valutazione su come procedere: «Si potranno utilizzare i camini, i tavoli e l’area all’aperto del primo lotto. Non si potrà invece accedere a Villa Franchetti, né nel resto del parco per motivi di sicurezza. Nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, fa sapere il gestore, i visitatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza e adottare i dispositivi di protezione previsti dalle normative», conclude la Provincia.