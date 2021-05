Villalago, Provincia Terni verso la ‘rottura’

Tornano le giornate Fai e anche in Umbria sono previste le riaperture di diversi siti nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Nel territorio ternano ci sarà la possibilità di visitare Villalago – Villa Franchetti -, da tempo al centro dell’attenzione per lo scontro tra la Provincia di Terni e la Il Delta Gestione & Servizi, la società che ha in mano la gestione da oltre un quinquennio: palazzo Bazzani va verso la ‘rottura’ con la società calabrese dopo l’ennesimo passaggio a vuoto. All’esame legale una lettera di risoluzione contrattuale per inadempienze. Tutto a causa del mancato invio di un preciso cronoprogramma per le sistemazioni.

MARZO 2016, INIZIA LA STORIA: FIRMA E CONCESSIONE

15 AGOSTO 2020, LA RIAPERTURA PARZIALE

Porte aperte

Villalago si trova lungo la strada provinciale 4, non lontano dal centro di Piediluco: «L’accesso è consentito – viene specificato – soltanto dal viale di ingresso principale, contrassegnato da apposite indicazioni. Non è permesso introdurssi attraverso il bosco né risalendo la via d’uscita». Come noto il parco è chiuso – fatta eccezione per un paio di riaperture ad agosto, questione di pochi giorni – da tempo per il ‘restauro’ e la sistemazione generale.

VILLALAGO, NON SE NE ESCE

GIUGNO 2020, IL SOPRALLUOGO TRA LE PARTI

Cosa è previsto

«Sabato 15 maggio, alle ore 15 ed alle ore 17, per i soli iscritti Fai e Garden Club vi saranno due visite speciali nel corso delle quali il dottor Riccardo Mattea, dottore in zoologia e conservazione della biodiversità, illustrerà ‘Biodiversità e Orchidee di Villalago’. Si raccomandano calzature comode. Domenica 16 maggio, alle ore 17, per i soli iscritti Fai, l’architetto Miro Virili presenterà ‘Una villa per stupire con la con la natura ed il paesaggio’». C’è anche altro: «Sabato 15 e domenica 16 maggio. Visite a cura della delegazione Fai e Gruppo Fai Giovani di Terni». Prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it entro la mezzanotte del giorno precedente la visita, fino a esaurimento posti disponibili: «Contributo minimo suggerito a partire da 3 euro per sostenere la missione della Fondazione e partecipare alle visite in completa sicurezza».

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE FAI

Acque agitate, niente cronoprogramma

In merito alla contesa tra la Provincia e la società che gestisce l’area, si registra un nuovo passaggio a vuoto: «Vanno bene – spiega il consigliere provinciale Monia Santini, presente al tavolo tecnico della scorsa settimana alla presenza dell’avvocato Walter Galati, rappresentante della Il Delta Gestione & Servizi – le giornate Fai, sperando che il gestore abbia pulito e sistemato. Non ha mantenuto ciò che avrebbe dovuto fare, ovvero presentare un cronoprogramma scritto: si tratta di una grossa mancanza di rispetto nei confronti dei vari settori, in primis del presidente Giampiero Lattanzi». Da palazzo Bazzani sarebbe pronta una pec per la risoluzione del contratto causa inadempienza. Acque agitate.