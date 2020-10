Vincita interessante alla tabaccheria ricevitoria numero 24 di via di Porta San Giovanni, a Terni. Giovedì infatti una fortunata cliente si è portata a casa ben 20 mila euro con un biglietto del gratta e vinci ‘Miliardario Mega’ ed in particolare con uno dei numeri ‘grattati’: il 28. Soddisfatta, e non potrebbe essere altrimenti, la cliente e pure la titolare, Maria Rita De Santis.

