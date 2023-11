Terni, violenza contro le donne: corso gratuito di difesa personale femminile

Un corso gratuito di difesa personale femminile in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ad organizzarla a Terni è la scuola di discipline orientali San Bao di Gabelletta con a capo il maestro Simone Sebastiani.

La possibilità e l’obiettivo

Il corso gratuito promosso dalla San Bao si basa sulle conoscenze tecniche del Wing Chun, stile di Kung Fu creato proprio da una donna nel 1700 DC circa: «È uno degli stili di combattimento più praticati al mondo ed uno dei pochissimi utilizzati da corpi speciali e paramilitari grazie alla sua straordinaria efficacia e semplicità di utilizzo», viene specificato. La lezione ci sarà sabato 25 novembre dalle 10 alle 12 o, in alternativa, il pomeriggio dalle 15 alle 17. «Non vuole essere esaustiva né tanto meno creare violenza contro violenza, bensì fornire alle donne che interverranno (di qualsiasi età – se minorenni accompagnate da un genitore) gli strumenti necessari per riconoscere una situazione di pericolo, gli aggressori tipo ed altri sistemi necessari per evitare, prima di tutto, una potenziale aggressione e se necessario, in caso di colluttazione, le tecniche fondamentali ed essenziali di difesa personale». La prenotazione è obbligatoria. Per info è possibile contattare il 329 7325460 oppure scrivere a [email protected].