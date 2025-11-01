Un palazzetto carico di entusiasmo, il palaTerni sabato pomeriggio, per la ‘prima’ del Terni Volley Academy in casa, nel campionato di serie A3 maschile di pallavolo. Avversaria, la EnergyTime Campobasso di coach Giuseppe Bua. Tanta curiosità, tifo e calore, un bel colpo d’occhio e, ovviamente, ospiti del mondo istituzionale e del volley regionale.

Il primo set se lo aggiudica Campobasso 25-23 con un super-Valchinov. Terni troppo fallosa nei momenti-chiave in cui aveva recuperato il gap: è mancato l’allungo decisivo. Nel secondo set, vinto da Terni 29-27, sale la tensione: i Dragons prendono un po’ le misure al duo di palla alta Morelli-Valchinov, guidano il set poi Campobasso accorcia nel finale e nel punto a punto al cardiopalmo la spuntano i rossoverdi di coach Giombini. Nel terzo – vinto da Campobasso 25-18 – tornano a salire le percentuali dei molisani. I Dragons – a corrente troppo alternata – pagano forse anche un calo di tensione iniziale, dopo l’adrenalina del secondo set. Quarto set da ‘dentro o fuori’ per la Terni Volley Academy, ma sin dall’inizio il Campobasso – sempre con Valchinov a tratti immarcabile – detta legge (anche se a un certo punto Terni sembra poter invertire il trend) e porta a casa il match senza patemi.

Il commento

Il secondo match stagionale per la Terni Volley Academy non è andato come tutti speravano, anche dopo la battaglia di Sabaudia alla prima di campionato (3-2 per i pontini) che aveva evidenziato la capacità di stare in partita dei rossoverdi. La festa – bella – è stata sugli spalti, meno in campo dove Campobasso ha fatto valere un mix di solidità ed esperienza, oltre alle certezze del duo di palla alta Valchinov-Morelli. Più di un rimpianto per i Dragons che, se si eccettua il finale del secondo set, in alcuni momenti chiave del primo e del quarto non sono riusciti a piazzare la zampata decisiva. La prossima è di nuovo a Terni, domenica 9 novembre alle 18, contro la Gaia Energy Napoli.

