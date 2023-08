Minaccia i genitori, poi fa cadere un militare: 35enne arrestato a Terni

Resistenza e lesioni nei confronti di un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Terni. Il fatto è accaduto nella zona di Papigno nella tarda serata di lunedì e ha portato all’arresto di un 35enne.

Minacce e lesioni

L’Arma ha subito identificato l’uomo che, in stato di alterazione, voleva entrare in casa dei genitori. Con tanto di minacce nei loro confronti. Il 35enne alla vista dei carabinieri ha provato ad andare in fuga e, rincorso e raggiunto da un militare, lo ha strattonato per poi farlo cadere in terra. Per lui ci sono dieci giorni di prognosi. Al termine della perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di cocaina che nascondeva nel taschino dei jeans: scattato l’arresto, poi martedì pomeriggio si è svolta la direttissima e il 35enne è stato liberato con la misura del divieto di dimora nel territorio comunale di Terni.