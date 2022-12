Terni, XXIV premio Gino Flori: in Provincia le premiazioni – Foto

Una serie di riconoscimenti morali alle personalità che si sono distinte per meritorie attività umanitarie. Si tratta del premio Gino Flori che, giovedì pomeriggio in Provincia a Terni, è andato in scena per la XXIV edizione: ad organizzarlo è il Centro sociale e culturale per anziani Alessandro Volta. Si è registrata qualche defezione – ad esempio Alessio Foconi e Marco Rossi – per motivazioni legate ad impegni sportivi.

Le premiazioni

La commissione appositamente istituita per l’assegnazione del premio ha deciso di includere tra i premiati di quest’anno numerose personalità:

• Dott.ssa Claudia Caserta – referente l’Umbria di Women for Oncology.

• Dott.ssa Cinzia Di Giuli – vice presidente nazionale Donne Medico.

• Dott. Fabio Loreti – direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radiologia Terapeudica ed Interventistica del Santa Maria, membro dell’Associazione Italiana ed Europea di Medicina Nucleare (Eanm).

• Dott. Giorgio Parisi – capo Dipartimento Emergenza-Accettazione dell’Azienda Ospedaliera del Santa Maria di Terni.

• Dott.ssa Anna Bartolini – Dirigente medico della Struttura Complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

• Sara Mazzorana – campionessa di Superbike Mtb.

• Alessio Rossi – giovane campione di pattinaggio.

• Alessio Foconi – più volte campione del mondo si scherma

• Sig.ra Delfina Dati- Presidente Afad di Terni Onlus

• Sig.ra Rina Moriconi – volontaria del nostro Centro Sociale e Culturale per anziani

• Sig.ra Rossana Pilloni volontaria del nostro Centro Sociale e Culturale per anziani

• Arma dei Carabinieri

• Polizia di Stato