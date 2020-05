Passeggiata-Giannelli: «Esasperati»

Viale Domenico Giannelli e zona ingresso del parco ‘La Passeggiata’, a pochi passi dal centro cittadino di Terni. Un’area che già in passato ha presentato problematiche legate alla vita notturna e che, negli ultimi giorni, ha fatto di nuovo ‘scattare’ qualche residente del quartiere: «Qui – la denuncia – siamo all’esasperazione e c’è un notevole stato di abbandono. Siamo lasciati a noi stessi». In particolar modo il riferimento è ai movimenti di gruppi di persone che fanno chiasso e, magari, danneggiano anche solo per divertimento le auto in sosta, come è accaduto nella notte fra venerdì e sabato. Talvolta con chiamata alle forze dell’ordine per avvisare di una situazione non certo piacevole.

