di Fra.Tor.

C’è una squadra ternana che sta scrivendo una pagina nuova nello sport ovale italiano, e non parliamo di rugby tradizionale. Sabato 14 giugno, allo stadio del Calvisano Rugby di Brescia, si sono disputati i play-off nazionali di touch football, una disciplina in forte crescita soprattutto nel nord Europa e ora in espansione anche in Italia. A trionfare è stato proprio il Thyrus Touch Terni, che ha superato brillantemente due avversarie temibili: I Toccati di Roma e il Venezia Touch. «Una vittoria storica – fanno sapere dalla società – che vale l’accesso alla massima categoria nazionale, a meno di un anno dalla nascita della squadra, avvenuta ad agosto 2024. Una cavalcata sorprendente, frutto di compattezza, spirito di gruppo e talento puro».

«A spiccare nel gruppo, due veri fuoriclasse: Tommaso Cardinali, regista con una visione di gioco straordinaria e passaggi millimetrici, ed Emanuele Borzini, autentico mattatore dell’attacco e recordman nazionale di mete in un solo campionato: ben 53, un primato mai raggiunto prima nel touch football italiano. Non a caso, entrambi sono stati convocati nella nazionale italiana per i prossimi impegni internazionali». Il touch football è uno sport particolare, che combina l’agilità del rugby con l’assenza totale di contatto fisico. Si gioca sei contro sei, obbligatoriamente con tre uomini e tre donne, a partire dagli 8 anni in su. È uno sport davvero per tutti, che spesso riesce a unire genitori e figli nella stessa formazione. E proprio su questa filosofia inclusiva si basa il progetto del Thyrus.

«Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti – raccontano i membri della squadra – di qualsiasi età e genere. Questo sport è perfetto per chi ama la palla ovale ma non vuole affrontare il contatto fisico del rugby». Il prossimo appuntamento è venerdì 20 giugno, con un open day gratuito dalle 18 alle 20 al campo da rugby di via del Cardellino a Terni. Sarà l’ultimo allenamento della stagione, un’occasione per conoscere il gruppo e provare a giocare. Gli allenamenti riprenderanno a metà settembre, ogni lunedì e venerdì dalle 19 alle 20.15, in preparazione del nuovo, ambizioso campionato.

ARTICOLO CORRELATO