Todi: alla ‘Cocchi Aosta’ consegnate le cerificazioni Cambridge

Nei giorni scorsi sono state consegnate le certificazioni Cambridge agli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Cocchi Aosta’ di Todi. «Gli alunni che hanno brillantemente raggiunto il livello A2 – riporta una nota della scuola – sono Nathan Pantaleoni, Roan Maliqui, Elena Grimaldi, Emma Bussotti, Beatrice Maria Morini, Dafne Calzoli, Giulio Berretta, Giulia Magistrati, Elia Bicchieraro, Matteo Rellini, Matteo Silva Enriquez, Mattia Santucci, Rebecca Mora, Mariasole Schifano, Sasha Marcucci, Thomas Scargetta, Elisa Andreia popa, Elena Corsini, Ilaria Pettinacci. Mentre gli alunni Viola Ludovisi e Edoardo Di Geronimo hanno addirittura conquistato il livello B1». Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Enrico Pasero, «che ha ringraziato gli insegnanti di inglese che in questi tre anni hanno preparato con professionalità i loro allievi e, in particolare, la professoressa Roberta Ceccotti che ha portato avanti il laboratorio di potenziamento linguistico e curato le fasi finali della preparazione in tutti i plessi della scuola». La certificazione Cambridge rappresenta un riconoscimento significativo delle competenze linguistiche degli studenti e apre loro nuove opportunità di studio e lavoro a livello internazionale. Anche grazie all’accreditamento KA121 conquistato dalla scuola, nell’ultimo triennio ben 150 studenti hanno fatto esperienze di mobilità Erasmus+ in Turchia, Portogallo, Grecia, Malta e Romania, oltre che in Italia dove hanno accolto i loro coetanei europei, potendo così migliorare e mettere in campo la loro conoscenza della lingua inglese.

