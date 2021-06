Todi, furgoncino contro moto a Ponterio

Ancora un incidente all’incrocio fra Ponterio e la statale per Orvieto, nel territorio comunale di Todi. Particolarmente pericoloso quello verificatosi nella tarda mattinata di giovedì, in quanto è rimasto coinvolto un motociclista, che arrivava da Orvieto, scontratosi con un furgone, che arrivava invece da Todi. Sul posto l’ambulanza che ha trasportato il centauro al vicino nosocomio di Pantalla: condizioni serie, ma non sembra in pericolo di vita. Proteste in città e sui social per la pericolosità dell’incrocio dove spesso non viene rispettato lo stop.

