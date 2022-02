A causa di un tamponamento tra due veicoli – incidente in cui sono rimaste ferite due persone – sulla strada statale 3 Bis ‘Tiberina’, all’altezza di Todi, è provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord verso Ravenna. La circolazione viene deviata con uscita obbligatoria a Todi/Orvieto. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

