Tokyo, niente medaglia per Santarelli

Andrea Santarelli torna da Tokyo senza medaglie. Dopo la buona prova nella sfida individuale con il 4° posto, va peggio nella gara a squadre disputata nella notte italiana alla Makuhari Messe Hall per il 28enne folignate: per il team azzurro – con lui Enrico Garozzo e Marco Fichera, riserva Gabriele Cimini – immediata eliminazione per mano degli atleti del Comitato olimpico russo (Sergey Bida, Sergey Khodos, Pavel Sukhov e Nikita Glazkov) per 34-45, quindi nuovo ko successivo con l’Ucraina (39-45, Nikishin, Herey e Reizlin) nel round valido per il posizionamento dal 5° all’8° posto. A Rio 2016 gli azzurri avevano conquistato l’argento. Niente bis all’Olimpiade nipponica

