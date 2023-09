Torneo di padel all’aperto, dal 15 al 17 settembre presso la Tenuta Marchesi Fezia (via Tiberina, località San Bartolomeo, Narni), aperto a tutte le categorie: misto, femminile e maschile. La modalità è quella dei tre set con ‘killer point’ sul 40 pari e tie break sul 6 pari. La quota di iscrizione è di 10 euro a versare in loco e sono in palio i servizi offerti dalla Tenuta Marchesi Fezia. Per informazioni è possibile contattare i recapiti 0744.750324 e 337.1443379.

