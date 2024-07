Torta al testo e bacon, la discutibile colazione umbra di Gwyneth Paltrow

di Giovanni Cardarello

Arriva luglio e puntuale, come un orologio svizzero, arriva la vacanza umbra dell’attrice (e imprenditrice) Premio Oscar, Gwyneth Paltrow e del compagno il produttore e regista Brad Falchuck.

Una consuetudine che si ripete da diversi anni, sempre nello stesso periodo, dal 20 giugno al 20 luglio e sempre nello stesso luogo l’Hotel Castello di Reschio. L’esclusivo resort a cinque stelle nel territorio del Comune di Lisciano Noccone a pochi chilometri dal Lago Trasimeno.

La Paltrow, da sempre molto social, e non potrebbe essere altrimenti con un account Instagram da quasi nove milioni di follower, è solita deliziare i propri fan con post e stories dove racconta i propri momenti piacevoli e divertenti. Ed è partendo da questo principio che, nella giornata di domenica, ha raccontato al pubblico il proprio ‘boyfriend breakfast’, la colazione per il fidanzato. Ma ‘in stile umbro’.

Il post, già viralissimo, quasi 100.000 like ad oggi, vede Gwyneth Paltrow spiegare la propria versione di colazione in stile umbro. Ed è una colazione che negli intenti parte benissimo, torta al testo di ordinanza, anche se la Paltrow la pronuncia ‘torta al testa’ raccogliendo tanti commenti divertiti a partire da quello del cantante Rovazzi, uova fresche fornite dal resort, la tradizionale salsiccia umbra cui però aggiunge un ingrediente affatto in tono con la cucina locale.

Parliamo del tradizionale bacon made in Usa che in genere è utilizzato per guarnire le uova ma che in questo caso stona un pochino con il contesto della colazione umbra, del resort locale e perché no del panorama che si gode dalla terrazza di Lisciano Niccone. Ma visto l’amore, e l’assidua frequentazione con il territorio umbro della Paltrow, che spesso viene ‘pizzicata’ a fare spesa al mercato coperto di Città di Castello, le è perdonato questo e altro. Del resto gli Stati Uniti sono famosi per tante cose ma di certo non per la buona cucina. Per quello basta l’Italia, basta l’Umbria.