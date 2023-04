Ternana, c’è il Venezia: si può archiviare la pratica salvezza

di G.G.

È un vantaggio non da poco poter giocare domani (stadio ‘Liberati’, fischio d’inizio alle 16.15), contro il Venezia, conoscendo la quasi totalità dei risultati delle altre di B (solo Pisa-Bari sarà disputata allo stesso orario delle Fere). Si perché se la vittoria di ieri del Brescia, in casa della Reggina, ha di fatto accorciato l’ipotetica ‘quota salvezza’ (a questo punto, con le Rondinelle che rientrano pienamente in gioco per non retrocedere, potrebbero bastare anche 44 punti per assicurarsi il prossimo biglietto di ingresso al campionato di serie B), i risultati di oggi, e in particolare le partite Palermo-Benevento e Modena-Spal, potrebbero chiarire anche il perimetro utile per la lotta play off.

A rriva il Venezia tra assenze e tenuta mentale

Certo è che la Ternana dovrà cercare in ogni modo di battere il Venezia, per archiviare la pratica salvezza e provare a dare una spolverata al faldone con su scritto la dicitura play off. Tra gli ostacoli più insidiosi la tenuta mentale della squadra, troppe volte apparsa rilassarsi dopo una vittoria e l’ assenza di due importanti difensori centrali, Mantovani e Capuano. Mentre il primo sconterà un turno di squalifica, il secondo nella giornata di ieri ha riportato una lesione di basso grado all’ adduttore e non potrà essere tra i convocati. Due le possibili soluzioni: lo spostamento di Diakitè al centro della difesa, a far coppia con Sorensen, e conseguente ingresso di Ghiringhelli a terzino destro, oppure la riproposizione di Bogdan, ormai da diverse settimane a margine delle scelte di mister Lucarelli.

Continua il silenzio stampa di Lucarelli

Tecnico toscano che da par suo continua il silenzio stampa ad personam, interrotto dopo la gara con il Pisa solo per «assecondare una precisa richiesta del Presidente», come ha tenuto a precisare l’ex bomber alla guida delle Fere. Scelta legittima ma piuttosto incomprensibile.