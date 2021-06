Castelluccio, precipita con il parapendio e perde la vita

Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato a Castelluccio di Norcia. Dalle prime informazioni raccolte un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato al suolo con il parapendio: purtroppo non c’è stato nulla fare per salvarlo nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari, è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti Sasu – Soccorso alpino alpino speleologico Umbria – con l’ausilio dell’elisoccorso Icaro 02, vigili del fuoco e 118. È in corso il recupero della salma.

Seguono aggiornamenti