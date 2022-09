Montecastrilli: sport, natura e ambiente con Umbria Outdoor Experience

Un festival per valorizzare e promuovere l’offerta turistica locale attraverso la conoscenza di percorsi e sentieri. Si tratta di Umbria Outdoor Experience e nasce da un’idea dell’amministrazione comunale di Montecastrilli in collaborazione con i partner, vale a dire le associazioni del territorio e la fondazione Carit: mirino sul trinomio sport-salute-ambiente con la realizzazione di un grande contenitore. Gli eventi sono in programma dal 16 al 18 settembre. Una tre giorni caratterizzata da convegni, trail, trekking, escursioni in e-bike e altro ancora. La presentazione c’è stata lunedì mattina in Provincia.

Gli eventi sportivi

Si parte venerdi 16 settembre quando alle 17.30 presso il Centro Fiere di Montecastrilli: taglio del nastro con l’inaugurazione dell’area espositiva ‘Umbria Outdoor Experience’ alla presenza delle istituzioni locali. A seguire alle 18 il convegno ‘Sport, turismo e territorio: l’outdoor come opportunity di sviluppo’ con la partecipazione del presidente del Coni regionale Domenico Ignozza e dei docenti Simona Bigerna e Paolo Polinori dell’universita degli Studi di Perugia. Diverse le attività sportive in calendario. Sabato 17 settembre alle ore 8.30, con partenza dal Centro Fiere, si inizia con il ‘Trail dei Borghi Verdi’ (20 chilometri e 1.250 metri di dislivello) che vedra la straordinaria partecipazione di Marco Olmo, ultrarunner di livello internazionale. Spazio poi alla ‘Transameria Umbria – Viaggiare con Slow Food’ (tracciato di 28 chilometri di bike) con soste gustose e rigeneranti durante il percorso. Con partenza sempre dal Centro Fiere sono due gli appuntamenti sportivi previsti per domenica 18 settembre: alle ore 8.30 ‘Terre Arnolfe Bike Tab raduno MTB e E-bike’, un trail tour in e-bike di 60 chilometri (1.200 metri di dislivello); alle 9 invece l’appuntamento ê per gli amanti delle passeggiate con il via del ‘Trekking delle Terre dei Borghi Verdi’, una bella camminata arricchita dalla presenza di guide escursionistiche professionals.

«Umbria Outdoor Experience Festival – viene sottolineato – nasce dall’idea di creare un’occasione di incontro per gli appassionati degli sport all’aria aperta e dell’avventura. L’Amministrazione Comunale di Montecastrilli, in collaborazione con le organizzazioni partner, intende cosi promuovere l’efficacia del trinomio sport-salute-ambiente, attraverso la realizzazione di un grande contenitore di valorizzazione e promozione dello sport e dell’ attivita fisica all’aria aperta, con lo scopo di sensibilizzare giovani e famiglie alla pratica degli sport outdoor. Ma con la nascita di questo festival l’amministrazione si pone anche un altro importante obbiettivo: quello di valorizzare e promuovere l’offerta turistica locale attraverso la conoscenza di percorsi e sentieri di cui il suo territorio è ricco».

Attività congressuale e musica

Per quel che concerne l’attività congressuale sabato 17 settembre alle 11.00 convegno ‘Palestre di vita, lo sport come modello: i ragazzi, le scuole, gli esempi’ con la partecipazione di Carolina Agabiti, campionessa maratone non stop Uisp, del famoso blogger Lorenzo Barone (attualmente in Russia), che della bici ha fatto il suo stile di vita girando il mondo, e del campione del Mondo di ciclismo su pista Roberto Chiappa. Alle ore 16 convegno ‘L’uomo e l’atleta: quando lo sport diventa stile di vita’, incontro con Marco Olmo che sara moderato da Monica Petronio, presidente Slow Food Umbria. Infine domenica 18 alle 16 si terrà il convegno ‘Mens sana in corpore sano: l’importanza dello sport e della corretta alimentazione in eta pediatrica’ che vedra intervenire le dottoresse Sara Ceccarelli, Alessandra Teofrasti e Marta Bussolotti. Intrattenimento e divertimento animeranno le serate del festival con dj set nell’area espositiva, animazione con spettacoli musicali e truck food. Sabato pomeriggio dalle 17.30 sul palco del festival salira la scuola di danza ‘New Dance Academy’. A seguire, alle 20, Bagno Sonoro con campane tibetane armoniche, gong, voce, didgeridoo ed altri strumenti ancestrali a cura di Deva Joyce. La serata del sabato si chiudera con il concerto del gruppo Vigili Girati. Domenica 18 settembre iniziative all’insegna della scoperta e del divertimento, dalle lezioni di mountain bike con i maestri del Gallo Bikepark, allo show di mountain bike freestyle.