Trapani in serie C, playout fra Perugia e Delfino Pescara

Costa caro il ritardo nel pagamento degli stipendi al Trapani Calcio: i due punti di penalizzazione sono stati confermati giovedì pomeriggio dal Collegio di Garanzia del Coni. Nessun beneficio per la società siciliana che, così, torna in serie C dopo un anno fra i cadetti. A contendersi l’ultimo ‘posto al sole’ saranno quindi Perugia e Pescara attraverso la doppia sfida dei playout, lunedì 10 (andata in Abruzzo) e venerdì 14 (ritorno al Curi). Ufficialmente salvo il Cosenza.

La sentenza

La prima sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal Vito Branca, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna preordinata alla discussione ed alla disamina del ricorso Trapani Cacio contro FIGC avverso decisione CFA FIGC, preordinata alla discussione ed alla disamina del ricorso , ha assunto le seguenti determinazioni: ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Delfino Pescara 1936 S.p.A.; ha dichiarato inammissibile la costituzione della società Cosenza Calcio S.r.l..; ha respinto il ricorso della società Trapani Calcio S.r.l. per quanto espresso in parte motiva, confermando la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020. Per l’effetto, ha condannato la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.

Ora il Tar?

Con ogni probabilità, ora si andrà al Tar e poi eventualmente al Consiglio di Stato, ma difficilmente verranno bloccate le gare, visto che – secondo l’ordinamento sportivo, così come è stato riformato di recente – alla giustizia ordinaria ci si può rivolgere solo per risarcimenti. Difficile, seppur non impossibile, che il tribunale amministrativo (competente quello del Lazio) conceda una sospensiva bloccando la disputa dei playout, che quindi restano confermati, fra Perugia e Pescara: Oddo, confermato alla guida del Grifo dopo due giorni di tira e molla, sfiderà il suo passato, la squadra della sua città.