‘Trasferta’ con la droga a Gubbio: due 21enni in manette

Quando ha visto i carabinieri, con tanto di ‘alt’ esibito lungo la variante ss219 all’uscita di Padule (Gubbio), ha tentato la fuga a bordo della propria Fiat Punto. Nel mentre, il passeggero dell’auto ha anche gettato un barattolo dal finestrino: tutto inutile, dopo un breve inseguimento, i due sono stati fermati.

In manette

Si tratta di due 21enni di origini albanesi provenienti da Foligno che, per giustificare la propria condotta, hanno detto di aver avuto paura delle eventuali sanzioni da Covid. Peccato che nel barattolo lanciato dall’auto, poi recuperato dai militari eugubini, c’erano ben 18 dosi di cocaina. Nell’auto invece, nella disponibilità del passeggero, sono stati trovati 190 euro in contanti. Dalle successive perquisizioni domiciliari a Foligno, è emersa invece al presenza – a casa sempre del passeggero – di 2.800 euro in banconote di vario taglio. Entrambi sono stati arrestati per spaccio di droga e, dopo la convalida di fronte al tribunale di Perugia, nei loto confronti è stata applicata la misura dell’obbligo di firma. Scontate anche le sazioni per la violazione della normativa anti Covid.