di Giovanni Cardarello

Doveva essere una gita di piacere, una vacanza tra amici che si ritrovano dopo qualche tempo insieme, ma verosimilmente la gita si è trasformata in tragedia. Parliamo del destino di Anton Lyubeev, nato a Keila (Estonia) nel 1998, calciatore dal doppio passaporto estone e russo, scomparso nel fine settimana nelle acque del lago Trasimeno.

Una vicenda che ha ancora diversi punti da chiarire ma che, al momento ha tre certezze. La prima, la scomparsa avvenuta venerdì nel tardo pomeriggio quando Anton e due amici hanno noleggiato un gommone a Passignano sul Trasimeno e si sono diretti in acqua con l’obiettivo di raggiungere Castiglione del Lago. La seconda la riporta ‘Il Corriere dell’Umbria‘: Anton, che si trovava a prua del gommone, nel corso della traversata ha perso l’equilibrio, battuto la testa ed è caduto in acqua. La terza: per colmo di malasorte, il gommone lo avrebbe travolto.

Da quel momento in poi si sono perse le sue tracce. Immediato è scattato l’allarme con le pattuglie di terra e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco in azione in tempi brevissimi. Ma ad oggi di Anton nessuna traccia. Il gommone nel frattempo è stato oggetto di accertamenti delle forze dell’ordine mentre ai due amici è stato chiesto di rimanere a disposizione.

Drammatici e disperati i commenti presenti sul profilo Instagram di Anton dove il giovane estone era solito pubblicare stories dei suoi viaggi e della sua grande passione, quella per il calcio. «Il corpo non è stato ancora trovato, è vivo per noi, pregate per la sua salute» scrive Oksana Ljubejeva, la mamma del ragazzo sotto una foto postata da Anton all’inizio del viaggio in Italia. In un precedente commento, in preda allo sconforto, sempre la signora Oksana ha scritto: «Ti voglio bene figlio mio! Vivrai nei nostri cuori». Segno certo che le speranza di ritrovare vivo Anton si sono ridotte al lumicino ma che, al tempo stesso, le ricerche non si sono fermate.

Scorrendo l’account Instagram dello sfortunato ragazzo estone emerge, come accennato, la grande passione per il calcio. Anton Lyubeev attualmente è sotto contratto con il Tallinna Jalgpalliklubi Legion II, la formazione B della squadra di Tallin, una sorta di omologo delle formazioni italiane Under 23. La squadra di Lyubeev gioca nella Esiliiga B, la terza categoria per importanza del campionato estone di calcio, l’ultima a livello nazionale. Una categoria a metà tra la nostra serie C e la serie D. L’ultimo match disputato da Lyubeev risale allo scorso 8 luglio, TJK Legion II-Vana Hea Puur, nel quale è stato schierato come difensore centrale giocando 58 minuti.

