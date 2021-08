Trasporto scolastico a Terni: la ‘territorialità’ mette in ginocchio studenti e famiglie

Nubi fosche sul servizio di trasporto scolastico del Comune di Terni, affidato alla Cmt con risorse sensibilmente ridotte rispetto al passato e condizioni operative piuttosto tassative. In attesa di comprendere cosa accadrà sul fronte Covid, in termini di capienza e disponibilità di mezzi, il fronte che rischia di aprirsi a stretto giro – con centinaia di famiglie ternane alla finestra e decisamente preoccupate – è quello relativo alla ‘territorialità’. Ovvero il fatto che, se la scuola è quella del quartiere in cui si risiede, il trasporto è assicurato. Viceversa, e a differenza del passato, no. Così in molti rischiano di restare a piedi, costringendo famiglie e genitori ad utilizzare l’auto, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagi, traffico cittadino, effetti sull’ambiente.

L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA CMT (.PDF)

Una ‘bomba’, quella del criterio della ‘territorialità’ imposto dal bando, che rischia di esplodere in questi giorni. Con la Cmt che non avrebbe margini – rigidi quelli imposti su chilometraggio e controlli – per attuare qualcosa di diverso. Le famiglie che rischiano di perdere il servizio nel caso in cui la scuola frequentata non sia quella della zona in cui si vive. Ed il Comune che forse dovrà studiare soluzioni diverse per tamponare il problema, sempre che non sia troppo tardi. Come quella relativa ad abbonamenti di diverse fasce di prezzo, a seconda della distanza del trasferimento casa/scuola. Nell’attesa, passano i giorni – il termine è quello dell’8 settembre – per iscriversi, tassativamente online, al servizio di trasporto scolastico. Che resta un servizio dai risvolti anche sociali, che riguarda strettamente bambini e giovanissimi, ma che rischia si snaturarsi di fronte a ragioni economiche e di bilancio. Dettagli che le famiglie difficilmente valuteranno nel momento in cui dovessero vedersi costrette a prendere l’auto per portare, a differenza di prima, il proprio figlio a scuola.