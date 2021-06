Trasporto scolastico Terni, aggiudicazione provvisoria per Cmt

di S.F.

Questa volta nessun problema comunicativo. Ma la tensione non è comunque mancata, anche tra chi doveva esaminare considerata la delicata partit. Prima la lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, quindi l’apertura delle buste economiche: c’è la proposta di aggiudicazione alla Cmt per il maxi appalto quinquennale da oltre 3,7 milioni di euro – compresa l’eventuale proroga – relativo al trasporto scolastico di Terni. Mercoledì pomeriggio al ‘Pentagono’ si è svolta la complicata riunione pubblica della commissione giudicatrice composta dal dirigente Paolo Grigioni in qualità di presidente, la coordinatrice amministrativa Erminia Bonini e il membro esterno Piero Martani, funzionario del Comune di Perugia. Esclusa la Autoservizi Troiani per la marcatura seriale, la ciociara Turismo Fratarcangeli Cocco & C. Sas. dietro nel punteggio complessivo di oltre dieci lunghezze. Alle 16.35 l’esito provvisorio dopo un contatto con la Net4Market, la società che gestisce il sistema informatico della gara. Ora documentazione da trasmettere al Rup Corrado Mazzoli, ulteriori verifiche e semaforo verde efficace.

IL RINVIO DELLA SCORSA SETTIMANA

I punteggi tecnici iniziali



Alla definizione della graduatoria ci si è arrivati dopo oltre un’ora e venti di seduta tra confronti, chiamate – chiesto un parere anche al funzionario Luca Tabarrini, responsabile dell’ufficio appalti di palazzo Spada – e momenti di perplessità. Grigioni in apertura ha dato delucidazioni su come la commissione ha lavorato, quindi è passato alla lettura dei punteggi tabellari e discrezionali (previsti dal bando): Fratarcangeli (40), Troiani (37,5) e Cmt (31,5) nel primo caso, Troiani (67,5), Cmt (17,33) e Fratarcangeli (16) nel secondo. Totale tecnico dunque di 67,5 per Troiani, 56 Fratarcangeli e 48,833 per Cmt. L’ultima. Ma la storia cambierà.

LE TRE OFFERTE PER IL MAXI APPALTO

L’alert su Troiani: marca temporale

Iniziano i problemi. Il sistema segnala un alert per l’offerta economica di Troiani e la commissione – nonché il rappresentante della società – si chiede il motivo. Semplice: il seriale della marcatura temporale non corrispondeva rispetto a quello già inserito in un primo momento di gara. Una delle cause escludenti indicate dal sistema. Così sarà. Grigioni, puntiglioso come tutti dovrebbero essere in questi casi, ha preferito chiedere lumi alla Net4Market per la conferma. Anche perché non era mai accaduta una cosa del genere. Check ed inevitabile ‘taglio’. In lizza sono così rimasti in due.

I ribassi offerti

Dopo minuti di attesa si passa all’apertura delle offerte: Cmt ha offerto un ribasso dell’1,430%, con 5 mila euro di costi della sicurezza e 2 milioni 546 mila 940 euro per la manodopera, mentre la concorrente laziale si è fermata allo 0,5% con 34 mila euro di costi per la sicurezza (anche in questo caso minuti di incertezza perché non erano apparsi nella schermata fin da subito e sarebbe stato motivo di esclusione) e 1 milione 844 mila euro per la manodopera. Doppia ammissione e calcolo per la graduatoria definitiva. Con ulteriore modifica.

Cmt davanti, si procede



A Grigioni non tornavano i conti fatti manualmente con quelli calcolati dal sistema. Impasse risolta con una nuova chiamata – ci ha pensato il segretario verbalizzante, Franco Pecelli – alla società di Crema che gestisce a livello informatico: l’esclusione di Troiani (la migliore a livello tecnico) aveva portato al cambiamento dei precedenti punteggi tecnici assegnati. Dunque Cmt ha concluso in testa on 80,642, mentre Fratarcangeli non è andata oltre i 68,564. Non è finita ancora. Si andrà avanti con ulteriore verifiche prima di giungere all’efficacia della proposta di aggiudicazione. Alla seduta hanno assistito anche il responsabile unico del procedimento Corrado Mazzoli e la dirigente all’istruzione del Comune, Donatella Accardo.