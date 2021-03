Trasporto scolastico Terni da 3,4 milioni: gara in partenza

di S.F.

Valore stimato da 3,4 milioni con importo a base d’asta costituito dal costo a chilometro massimo riconoscibile all’aggiudicatario, vale a dire 1,70 euro. Dopo mesi di lavoro – se ne parla addirittura dal 4 ottobre 2019 – sulla documentazione è stato ultimato il capitolato per l’appalto quinquennale valido dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2026 per il trasporto scolastico a Terni. Possibile una proroga tecnica post scadenza. A stretto giro è prevista la pubblicazione.

TRASPORTO SCOLASTICO, I PROBLEMI AD OTTOBRE

Scuole, Sec e disabilità



L’affidamento riguarda il trasporto degli studenti delle scuole (pubbliche e paritarie del territorio) dell’infanzia, elementari, medie e con disabilità che frequentano i corsi didattici. Quest’ultimo – viene specificato – avranno «accesso alla tipologia di servizio qualora rientrino nell’elenco degli aventi diritto redatto dalla Usl Umbria 2, neuropsichiatria infantile di Terni, trasmesso al Comune prima dell’inizio di ciascun anno scolastico». L’appalto coinvolge inoltre gli accompagnatori a bordo degli autobus per gli alunni con disabilità, dei bambini, il servizio per le uscite didattiche per i Sec, per manifestazioni sportive e culturali, attività estive, supporto al diritto allo studio e bus navetta in caso di necessità per ristrutturazioni o edifici temporaneamente non disponibili.

COVID E TRASPORTO SCOLASTICO, IL ‘TAGLIO’ DEL 2020

La gestione e il Gps



Sarà sviluppata una piattaforma gestionale per il controllo e la verifica del servizio da parte dell’amministrazione. In più l’aggiudicatario attiverà un portale web per le informazioni sui trasporti, l’iscrizione degli utenti, i pagamenti online e la richiesta di agevolazioni tariffarie; infine spazio ad un sistema tracciabile con tecnologia Gps. In ogni caso è prevista la sospensione dell’appalto in qualsiasi momento per via dell’emergenza Covid e la possibilità di «revocare la procedura di gara in caso di sopraggiunti motivi di opportunità, oppure a seguito di rideterminazioni legate al piano regionale del trasporto pubblico». La stima dei chilometri per un intero anno scolastico è di 400 mila. La gestione è al momento a capo della Cmt con Atc & Partners Mobilità: negli ultimi anni il rapporto è proseguito grazie ad atti d’obbligo per la prosecuzione del servizio. Ora è giunto il momento di ‘separare’ il Tpl da quello scolastico.

La forza economica, gli accompagnatori ed i veicoli



Potrà partecipare chi negli ultimi tre esercizi finanziari ha chiuso con un fatturato globale minimo per anno di 680 mila euro, che si abbassa a 420 mila considerando lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto. Non solo: nel triennio precedente alla pubblicazione del bando la società deve aver svolto il servizio di trasporto scolastico per un importo minimo di 420 mila euro. Chi si aggiudicherà l’appalto dovrà necessariamente – c’è un articolo del capitolato solo su questo tema – mettere a disposizione gli accompagnatori «che opereranno negli scuolabus, da destinare al servizio di sorveglianza e custodia dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia». Curiosità sui veicoli da utilizzare: non potranno essere con omologazione inferiore alla categoria Euro 5 e, comunque, con data di immatricolazione pre settembre 2011. Per quel che concerne le tariffe «gli importi degli abbonamenti del servizio di trasporto scolastico e comunque dei titoli di viaggio sono fissati dalla Regione Umbria» con criteri per l’applicazione delle agevolazioni o esenzioni in base all’Isee delle famiglie.