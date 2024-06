Tre arresti per tentato omicidio a Spoleto

In aggiornamento

Tre persoe sono state arrestate dalla polizia di Stato di Spoleto a seguito delle indagini sviluppate con il coordinamento della procura dopo i gravi fatti avvenuti nella città dei Due Mondi fra il 27 e 28 aprile scorsi, ovvero il pestaggio e sequestro di un giovane spoletino. I tre sono stati arrestati su ordine del gip di Spoleto e tutti tradotti in carcere: sono accusati di tentato omicidio. I dettagli dell’indagine verranno diffusi in una conferenza stampa convocata per lunedì mattina alle ore 11 presso la procura della Repubblica di Spoleto, alla presenza del procuratore Claudio Cicchella, del questore di Perugia Fausto Lamparelli, della dirigente della squadra Mobile di Perugia Maria Assunta Ghizzoni e della dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Spoleto, Antonella Fuga Paglialunga.