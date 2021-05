Tre cani avvelenati, psicosi a San Marco

Varie segnalazioni arrivano dalla zona di San Marco, a Perugia, nei pressi dell’area verde alle spalle del supermercato Pam. Lì sarebbero presenti bocconi avvelenati, considerando che sono morti diversi cani nel giro di pochi giorni. A raccontarlo a ‘La Nazione’ è una lettrice, che ha scoperto, mentre cercava di salvare la vita al proprio cane, che altri due cani avevano subito la stessa sorte dopo essere andati a passeggio in quel parco. Il consiglio quindi è di stare attenti agli animali e non lasciarli mai liberi di correre se non nelle aree riservate.

