Intervento pomeridiano del Sasu nella giornata di domenica a causa di tre escursionisti dispersi nella zona di Pale, nel territorio comunale di Foligno. Le persone coinvolte sono state recuperare grazie all’sms locator: tutto risolto grazie all’attivazione della geolocalizzazione. Si trovavano nei pressi del Fosso delle Cucuruzze, in un’area molto impervia non lontana dalle falesie di arrampicata. Il tutto si è concluso in meno di tre ore.

