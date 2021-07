Tre ternani si impongono a ‘Reazione a catena’

Si chiamano Laura, Sabrina e Matteo, nome d’arte ‘Le scuffie’, e vengono da Terni. Martedì si sono imposti per la seconda puntata consecutiva nel game show estivo di RaiUno ‘Reazione a catena’, condotto da Marco Liorni, dopo aver mandato a casa, sabato, i campioni in carica ‘Alambicchi’. Dopo i 31 mila euro in gettoni d’oro vinti nella prima serata di partecipazione al programma – ‘cinquanta’ la parola indovinata dai tre nel gioco finale L’ultima parola -, lunedì hanno portato a casa una cifra decisamente meno rilevante (1.740 euro), ma hanno comunque confermato la loro bravura, indovinando ancora una volta. ‘Pizzico’, stavolta, la parola da scoprire. Il nome ‘Le scuffie’, ha spiegato Liorni, sta per colpo di fortuna. Elemento che per ora non è mancato a Laura, Sabrina e Matteo – tutti e tre amanti del tennis tavolo -, insieme ovviamente ad un’ottima preparazione.

