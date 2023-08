Trekking tra vigneti, uliveti, degustazioni, vino e prodotti tipici: c’è il ‘Sagrantino Trek’

Cinque appuntamenti immersi nella natura e non solo. Scatta sabato dalla cantina agricola Mevante di Bevagna il ‘Sagrantino Trek’ 2023: spazio al trekking tra vigneti, uliveti, degustazioni e prodotti tipici. Protagonista la guida esperta Cristiano Ceppi.

Gli eventi

L’organizzazione è in mano all’associazione ‘La strada del Sagrantino’: gli eventi sono in programma tra il 12 agosto il 26 novembre con due tappe estive al tramonto e tre autunnali. Si parte sabato 12 agosto alle 17.30 dalla cantina Agricola Mevante di Bevagna: il percorso, adatto a bambini dai 7-8 anni in su, prevede un tragitto di 5,3 chilometri e una durata di circa tre ore. È necessaria la prenotazione. Si proseguirà sabato 2 settembre alla cantina Tenuta Alzatura. «In entrambi gli eventi, prima della passeggiata sono previste la visita in cantina la degustazione di tre vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini», viene specificato. Infine il 22 ottobre e 12 novembre a Montefalco, il 26 novembre a Giano dell’Umbria.