Trema ancora la terra in Umbria: scossa 3.5

Trema ancora la terra in Umbria, come spesso – seppur senza eventi particolarmente intensi – sta accadendo in questo periodo. Sia in provincia di Perugia (Montefalco, Spoleto, Massa Martana, Giano, Todi) che in quella di Terni (Acquasparta, lo stesso capoluogo) è stato avvertita una scossa di terremoto alle 16.06 nel pomeriggio di giovedì: secondo una stima provvisoria dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo è compresa tra 3.2 e 3.7. L’epicentro è localizzato nel territorio comunale di Massa Martana. Successivamente l’Ingv ha corretto parlando di una magnitudo 3.5 con profondità ad 8 chilometri: al momento non si registrano danni a cose o persone.

Seguono aggiornamenti