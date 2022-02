Trevi: cerca di gettare la droga quando vede i carabinieri. Arrestato

Un 30enne di nazionalità albanese è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del comando stazione di Trevi (Perugia) per spaccio di droga. L’alt è scattato lungo la strada provinciale 448: l’uomo era in sella al suo scooter e, alla vista della pattuglia, ha tentato di liberarsi di qualcosa. Azione che non è sfuggita e che ha portato i carabinieri a fermarlo e cercare ciò che aveva provato a nascondere. Si trattava di un involucro con dentro 15 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. Dopo l’arresto, il tribunale di Spoleto – in sede di convalida – ha applicato nei suoi confronti il divieto di dimora in Umbria.

