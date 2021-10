Intervento dei vigili del fuoco di Foligno, mercoledì mattina, nella zona di Borgo Trevi (Trevi) per un’auto finita fuori strada. Il veicolo è ‘caduto’ in un canale di scolo adiacente la carreggiata e per recuperarlo è servito il supporto dell’autogru del comando provinciale di Perugia. Per il conducente, nessuna grave conseguenza.

