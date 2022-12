Violento impatto tra auto nel tardo pomeriggio di venerdì nel territorio comunale di Trevi, non distante dal confine con Montefalco. Autovetture con molti danni ma, fortunatamente, i due feriti non sono in gravi condizioni: sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza ed i carabinieri.

