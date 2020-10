Tribunale, dipendente positivo: scatta sanificazione

Un dipendente del tribunale di Terni, impiegato presso una delle cancellerie e residente fuori città, è risultato positivo al Covid. L’uomo, che non sarebbe al lavoro dallo scorso 24 settembre, è in isolamento e la decisione del palazzo di Giustizia è stata quella di procedere alla sanificazione, come massima cautela, di alcuni spazi interni. Non sono previsti stop all’attività degli uffici, già ‘toccati’ nelle scorse settimane da interruzioni legate alle positività di un avvocato e di un familiare di un giudice onorario della sezione civile.

